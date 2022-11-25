living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هكذا مضت الساعات الأخيرة...

25
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

هكذا مضت الساعات الأخيرة، التي تلت جلسة الانتخاب الرئاسي السابعة الفاشلة، حيث غابت التصريحات الفاقعة والردود النارية، وانصرف اللبنانيون الى الاهتمام بتحليل نتائج مباريات كرة القدم بدل التحليلات السياسية، التي يَثبُت يوماً بعد يوماً أن بينها وبين الحقائق سنوات ضوئية، حيث تبنى في غالبيتها القصوى إما على معلومات خاطئة، أو تسريبات مقصودة، أو معطيات مدفوعة.
وفي وقت خرق لقاء عين التينة بين رئيسي المجلس النيابي وحكومة تصريف الاعمال جدار الصمت السياسي بصمت اضافي، عُلم أن اللقاء تناول في شكل اساسي الصيغة التي قد يتم اعتمادها لتوفير التمويل الكفيل بالوفاء بوعد العشر ساعات كهرباء.
وفي وقت فشلت محاولات البعض لاستخدام المناسبة الرياضة العالمية التي يمثلها مونديال قطر منصة داخلية لاستهداف التيار الوطني الحر، من بوابة اتهام الاخير بمنع عقد جلسة غير شرعية لمجلس الوزراء لإقرار تمويل نقل المباريات عبر تلفزيون لبنان، لفتت اليوم المعطيات التي تم تداولها عبر بعض وسائل الاعلام، عن ان النيابة العامة المالية حولت الى ديوان المحاسبة ملفاً يتعلق بشبهة حول فرق في بدل نقل حقوق بث مباريات كأس العالم بين عامي 2018 و 2022، اي عندما كان نائب القوات الحالي ملحم الرياشي يتولى وزارة الاعلام… وان القضية في انتظار رد الديوان.

OTV News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout