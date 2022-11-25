living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو- نائبة رئيس التيار الوطني الحر: "حزب الله ما دعمنا.. والقوات صوّبوا عمشروع بناء الدولة"

25
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اعتبرت نائبة رئيس التيار الوطني الحر مارتين نجم كتيلي أن رئيس التيار الوزير جبران باسيل هو الشخصية الوحيدة التي يمكنها قيادة لبنان لإستضافة المونديال يومًا ما، معتبرة أن شخصية باسيل التقدّمية تميزه عن سائر القادة والسياسيين.
وفي مقابلة مع الإعلامية صفاء درويش ضمن برنامجها "مين"، لم تفضّل كتيلي أي من حزب الله والقوات اللبنانية لجهة من يؤمن بالدولة أكثر، فالحزب بحسب كتيلي لم يقف إلى جانب التيار في معركة بناء الدولة، فيما أداء القوات اللبنانية الذي يعتمد التصويب على الخطط الأساسية كالهرباء وسواها يؤكد أن القوات غير مؤمنة ببناء الدولة أيضًا.
واعتبرت كتيلي ان التيار لا يشبه الـNGO، كون الأخيرة تقوم على الدعم والمساعدات وهو الأمر غير المتوفر عند التيار، مؤكدة أن البلد بحاجة لمثل هذه الهيئات. واعتبرت كتيلي أن على الرأي العام التفريق بين الجمعيات اذ إنها ليست جميعها متشابهة.
وأوضحت كتيلي أن بيان التيار الداعم للحريّات، الذي صدر بعد منع وزير الداخلية لتجمّعات للمثليين، صدر ردًا على دعوات خرجت لقتل المتظاهرين، وهنا كان الموقف دفاعًا واحترامًا لحقوق الإنسان.
وعن إخراج أو طرد البعض من التيار، تشير كتيلي أن هناك نظامًا قضائيًا في التيار يحاسب المقصّرين بناءً على النظام الداخلي والمعايير الموجودة والتي تطبّق على الجميع، مؤكدةً أن اعطاء الفرص لمن لا يستحقها هو أمر مضر.
تضيف كتيلي أن التيار يمر بفترة من ورشة العمل الداخلية، رافضةً اطلاق عبارة "نفضة" على ما يحصل. فبعد المرور باستحقاقات أساسية كالانتخابات النيابية بات من الواجب اجراء اعادة مراجعة، وهنا تكشف عن ادخال وجوه جديدة وربّما اعادة بعض الوجوه المخضرمة.
بعبارة "صعبة"، تستبعد كتيلي أن يتحوّل التيار إلى حزب آفل كحزب الكتائب، فالتيار يراجع نفسه ويتجدّد من جيل إلى جيل على مختلف الأصعدة. سياسيًا تؤكد كتيلي "طالما في لبنان في تيار"، فالتيار هو الحزب السياسي الوحيد الذي لم يُبن على الإقطاع أو على الدم أو على الفساد، وبحسب كتيلي يكفي الجميع أن يراجع ما حصل في ٣٠ تشرين ٢٠٢٢ ليرى من هو التيار.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout