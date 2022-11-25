بالفيديو- نائبة رئيس التيار الوطني الحر: "حزب الله ما دعمنا.. والقوات صوّبوا عمشروع بناء الدولة"

A + A -

اعتبرت نائبة رئيس التيار الوطني الحر مارتين نجم كتيلي أن رئيس التيار الوزير جبران باسيل هو الشخصية الوحيدة التي يمكنها قيادة لبنان لإستضافة المونديال يومًا ما، معتبرة أن شخصية باسيل التقدّمية تميزه عن سائر القادة والسياسيين.

وفي مقابلة مع الإعلامية صفاء درويش ضمن برنامجها "مين"، لم تفضّل كتيلي أي من حزب الله والقوات اللبنانية لجهة من يؤمن بالدولة أكثر، فالحزب بحسب كتيلي لم يقف إلى جانب التيار في معركة بناء الدولة، فيما أداء القوات اللبنانية الذي يعتمد التصويب على الخطط الأساسية كالهرباء وسواها يؤكد أن القوات غير مؤمنة ببناء الدولة أيضًا.

واعتبرت كتيلي ان التيار لا يشبه الـNGO، كون الأخيرة تقوم على الدعم والمساعدات وهو الأمر غير المتوفر عند التيار، مؤكدة أن البلد بحاجة لمثل هذه الهيئات. واعتبرت كتيلي أن على الرأي العام التفريق بين الجمعيات اذ إنها ليست جميعها متشابهة.

وأوضحت كتيلي أن بيان التيار الداعم للحريّات، الذي صدر بعد منع وزير الداخلية لتجمّعات للمثليين، صدر ردًا على دعوات خرجت لقتل المتظاهرين، وهنا كان الموقف دفاعًا واحترامًا لحقوق الإنسان.

وعن إخراج أو طرد البعض من التيار، تشير كتيلي أن هناك نظامًا قضائيًا في التيار يحاسب المقصّرين بناءً على النظام الداخلي والمعايير الموجودة والتي تطبّق على الجميع، مؤكدةً أن اعطاء الفرص لمن لا يستحقها هو أمر مضر.

تضيف كتيلي أن التيار يمر بفترة من ورشة العمل الداخلية، رافضةً اطلاق عبارة "نفضة" على ما يحصل. فبعد المرور باستحقاقات أساسية كالانتخابات النيابية بات من الواجب اجراء اعادة مراجعة، وهنا تكشف عن ادخال وجوه جديدة وربّما اعادة بعض الوجوه المخضرمة.

بعبارة "صعبة"، تستبعد كتيلي أن يتحوّل التيار إلى حزب آفل كحزب الكتائب، فالتيار يراجع نفسه ويتجدّد من جيل إلى جيل على مختلف الأصعدة. سياسيًا تؤكد كتيلي "طالما في لبنان في تيار"، فالتيار هو الحزب السياسي الوحيد الذي لم يُبن على الإقطاع أو على الدم أو على الفساد، وبحسب كتيلي يكفي الجميع أن يراجع ما حصل في ٣٠ تشرين ٢٠٢٢ ليرى من هو التيار.