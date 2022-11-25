living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصورة- يروّج المخدّرات في جونية ومحيطها.. وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليه

25
NOVEMBER
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ أنّه "بنتيجة المتابعة اليوميّة التي تقومُ بها شعبة المعلومات لملاحقة مروّجي المخدرات الذين ينشطون في مختلف المناطق اللبنانيّة، تمكّنت من تحديد هويّة مروج مخدراتٍ ينشطُ في محلّة جونية والمناطق المجاورة، المدعو:

م. ح. (مواليد عام 2001، سوريّ الجنسيّة)

أعطيت الأوامر لدوريّات الشّعبة للعمل على تحديد مكان وجوده ومراقبته، تمهيداً لتوقيفه بالجرم المشهود.

وبتاريخ 22/11/2022، وبعد عمليّة رصدٍ ومراقبةٍ دقيقةٍ، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة المعاملتين بالجرم المشهود أثناء قيامه بترويج المخدّرات سيراً على الأقدام، وبتفتيشه ومكان إقامته الكائن في محلّة المعاملتين، تمّ ضبط هاتفه الخلويّ، إضافةً إلى:

/13/ كبسولة لون فضيّ بداخلها مادة الكوكايين باز زنة الواحدة /4،6/غ

/3/ علب بلاستيكيّة بداخلها مادّة الكوكايين باز زنة الواحدة /4،3/ غ

/7/ كبسولات بداخلها مادّة الكوكايين زنة الواحدة /4،3/ غ

/67/ مظروفاً ورقيّاً بداخلها مادة الكوكايين زنتها نحو /92،4/ غ

مظروف بداخله حبوب كبتاغون زنته نحو /2،3/ غ

قطعة من حشيشة الكيف زنتها نحو /7،8/ غ

دفتر ورق لف سجائر، وكرتونة مدوّن عليها حسابات ماليّة، مبلغ ماليّ وهاتف خليويّ.

بالتحقيق معه، إعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتخزين المخدّرات داخل منزله والقيام بترويجها لعددٍ كبيرٍ من الزبائن في محلّة جونية والمناطق المجاورة سيراً على الأقدام، كما اعترف أنّه ينشط لصالح أحد التجار.

وأجري المقتضى القانونيّ بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء المختصّ".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout