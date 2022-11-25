بالصورة- يروّج المخدّرات في جونية ومحيطها.. وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليه

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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ أنّه "بنتيجة المتابعة اليوميّة التي تقومُ بها شعبة المعلومات لملاحقة مروّجي المخدرات الذين ينشطون في مختلف المناطق اللبنانيّة، تمكّنت من تحديد هويّة مروج مخدراتٍ ينشطُ في محلّة جونية والمناطق المجاورة، المدعو:

م. ح. (مواليد عام 2001، سوريّ الجنسيّة)

أعطيت الأوامر لدوريّات الشّعبة للعمل على تحديد مكان وجوده ومراقبته، تمهيداً لتوقيفه بالجرم المشهود.

وبتاريخ 22/11/2022، وبعد عمليّة رصدٍ ومراقبةٍ دقيقةٍ، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة المعاملتين بالجرم المشهود أثناء قيامه بترويج المخدّرات سيراً على الأقدام، وبتفتيشه ومكان إقامته الكائن في محلّة المعاملتين، تمّ ضبط هاتفه الخلويّ، إضافةً إلى:

/13/ كبسولة لون فضيّ بداخلها مادة الكوكايين باز زنة الواحدة /4،6/غ

/3/ علب بلاستيكيّة بداخلها مادّة الكوكايين باز زنة الواحدة /4،3/ غ

/7/ كبسولات بداخلها مادّة الكوكايين زنة الواحدة /4،3/ غ

/67/ مظروفاً ورقيّاً بداخلها مادة الكوكايين زنتها نحو /92،4/ غ

مظروف بداخله حبوب كبتاغون زنته نحو /2،3/ غ

قطعة من حشيشة الكيف زنتها نحو /7،8/ غ

دفتر ورق لف سجائر، وكرتونة مدوّن عليها حسابات ماليّة، مبلغ ماليّ وهاتف خليويّ.

بالتحقيق معه، إعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتخزين المخدّرات داخل منزله والقيام بترويجها لعددٍ كبيرٍ من الزبائن في محلّة جونية والمناطق المجاورة سيراً على الأقدام، كما اعترف أنّه ينشط لصالح أحد التجار.

وأجري المقتضى القانونيّ بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء المختصّ".