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وزير الثقافة من السرايا : مصرون على الصمود ثقافيًا وعلى الابداع على الرغم من الظروف الراهنة

25
NOVEMBER
2022
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لفت وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى الى ان "دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي، ووزارة الثقافة، وكل معني بالمضمار الثقافي في لبنان ولا سيما الفنانين والموسيقيين والشعراء مصرون على الصمود ثقافيا وعلى الابداع الثقافي في هذه الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد وعلى اظهار صورة بهية عن لبنان ثقافيا للعالم اجمع".

كلام المرتضى جاء اثر زيارته مع وفد السرايا الحكومية، للقاء الرئيس ميقاتي وشكره على رعايته حفل الاستقلال الذي نظمته وزارة الثقافة والكونسرفتوار الوطني في قصر الاونيسكو في22 من هذا الشهر الجاري.

وقد ضم الوفد رئيسة الكونسرفتوار الوطني الدكتورة هبة القواس، المايسترو أندريه الحاج والمايسترو غارو افيسيان، الاعلامي والكاتب روني الفا، الشاعرين انطوان سعادة ورودي رحمة والفنان غسان صليبا.

وبمعرض اللقاء قام كل من الرئيس ميقاتي والوزير المرتضى بتقديم درع وزارة الثقافة الى كل من اعضاء الوفد تقديرا على مساهمته في احياء ذلك الحفل وانجاحه.

 

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