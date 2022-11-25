تأجيل دفن طفلتي صيدا بانتظار تحديد سبب التسمّم

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لم يُحدّد بعد سبب وفاة الطفلتين ريان (ثلاث سنوات) وشقيقتها في صيدا تسمّماً، فيما والدتهما لا تزال في العناية الفائقة في حالة الخطرة، بعدما كانت المعلومات الأوّلية قد تحدّثت عن تناول المصابات في منزلهن مأكولات مصنوعة من البيض الذي قد يكون فاسداً وتسبب بالتسمّم.

وأعلنت عائلة الصالح التي تنتمي إليها الطفلتان تأجيل دفنهما الذي كان مقرّراً ظهر اليوم حتى ظهور نتائج الفحوصات لتحديد سبب التسمّم، بناءً على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب التي فتحت تحقيقاً في الحادث. وكانت ريان (٣ سنوات) و شقيقتها.