كرامي: سنعمل لإنشاء جبهة سياسية لتذليل العقبات وجمع ما انقطع والتواصل

أمت الوفود الشعبية مكتب النائب فيصل كرامي في قصر كرم القلة في طرابلس، بعد صدور قرار المجلس الدستوري بقبول طعنه وابطال نيابة الدكتور رامي فنج.

ومنذ الصباح توافدت الشخصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والوفود الشعبية من مختلف مناطق طرابلس والشمال لمباركة النائب كرامي باستعادة المقعد النيابي السني.

وتحدث كرامي وسط الحضور فشكر المجلس الدستوري، الذي "اعاد الحق لاصحابه في طرابلس والمنية الضنية"، وقال:" لابد من ان أشكر المجلس الدستوري على العمل المضني والمناقبية والحرفية العالية لتثبيت القانون وإعادة الحق لهؤلاء الناس الذين صوتوا لنا وللائحة الإرادة الشعبية، والواقع المجلس الدستوري لم يعد الحق لفيصل كرامي فقط بل اعادوا اصوات الناس الذين صوتوا لهذا النهج".

أضاف:" نحن اليوم أمام مشهد سياسي معقد ولابد من إعادة الانتظام السياسي لانتخاب رئيس للجمهورية، واليوم انا بين اهلي وناسي الى يوم الاثنين المقبل، عندها سنبدأ الإتصالات لإنشاء جبهة سياسية وتذليل العقبات وجمع ما انقطع والتواصل مع كل المسؤولين للخروج من هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن لان البلد لم يعد يحتمل".