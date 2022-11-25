حوار مباشر بين الفرنسيين والحزب

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أكدت مصادر دبلوماسية، ان خيار تكليف فرنسا قيادة المشاورات والاتصالات حسم اميركيا، من خلال تكليفها ادارة وساطة اقليمية – دولية، في شكل اساسي، على خط الرياض – طهران، رغم علاقاتها السيئة مع ايران هذه الايام على خلفيات الاتهامات لباريس بالتحريض على "الثورة" في الجمهورية الاسلامية، وهو ما دفعها الى تكليف دولة عربية بلعب دور قناة التواصل، وداخليا في حوار مباشر بين قصر الصنوبر وحارة حريك،عبر اكثر من "لجنة" معنية بالكثير من الملفات، بناء لتوصية خلية الازمة في الايليزيه، والتي تطلع على تقارير يومية ترفع اليها من السفارة في بيروت.