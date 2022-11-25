رعد وبرق وريح والثلوج على هذا الإرتفاع

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يستمر تأثير المنخفض الجوي على لبنان والمنطقة لغاية غدا السبت مع تدني بالحرارة، امطار غزيرة، سيول وثلوج تحت الـ ٢٠٠٠ متر بقليل. وينكفئ هذا المنخفض بعد ظهر السبت مع عودة الاستقرار بشكل تدريجي.

تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة ساحلاً بين ١٣ و ١٩ درجة، بقاعا بين ٥ و ١٥، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٨ و ١٢.

- الجو: غائم وممطر بغزارة مع تشكل سيول وعواصف رعدية فيما تتساقط الثلوج على ٢٠٠٠متر نهاراً و على ١٨٠٠متر الى ١٩٠٠متر بين بعد الظهر وصباح السبت.

- الرياح: جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٣٠ و ٧٠كم/س خاصة شمالا.

- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٨٠ و ٩٥ ٪.

- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٩ hpa.

- الرؤية تسوء محلياً.

- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: غير مستقر مع تساقط امطار رعدية غزيرة وتتشكل السيول وتتساقط حبات البرد تصبح الامطار متفرقة ومتقطعة خلال النهار وثلوج على ١٨٠٠متر ~ ١٩٠٠م صباحاً والحرارة تتراوح بين ١٣ و ١٨ درجة ساحلا، ٥ و ١٥ بقاعا،ً وبين ٧ و ١١ على ال ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٤٠ و ٦٠كم/س، ينكفئ المنخفض بعد الظهر.

الاحد : مستقر وغائم بسحب عالية والحرارة تتراوح بين ١٢ و ٢١ درجة ساحلا، ٣ و ١٧ بقاعاً، وبين ٦ و ١٥ على ال ١٠٠٠متر، فيما الرياح ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س.