عناوين الصحف ليوم الجمعة 25 تشرين الثاني 2022

الأخبار: روسيا - تركيا - إيران: تقاطع ضدّ «قسد»
فرنسا تروّج لقائد الجيش
تمويل الكهرباء: الليرات من الخزينة والدولارات من مصرف لبنان
الديار: الفشل السابع رئاسيا والثامن على الطريق... «مهزلة» ساحة النجمة مستمرة
«الدستوري» يبطل نيابة نائبين ولا يغير التوازنات السياسية في المجلس
رهانات على ضرب ايران... وباريس لبكركي: لا حظوظ للمؤتمر الدولي
نداء الوطن: معوّض يعزّز مواقعه: أخوض معركة لبنانية في مواجهة الصفقات الخارجية
"حزب الله" يسترجع "الأفندي": "ورقة بيضاء"... بالزائد!
اللواء: الانشطار يرفع منسوب الرتابة الرئاسية.. وباسيل يُمهِّد لفراغ طويل!
ميقاتي يتمسَّك بصندوق النقد للخروج من الأزمة.. وكرامي نائباً عن طرابلس وناصر عن المقعد العلوي
البناء: شي بينغ أول الأسبوع المقبل في الرياض… وثلاث قمم للصين… سعودية وخليجية وعربية فيصل كرامي يملأ فراغ طرابلس… وحيدر ناصر نائباً: مستقلّ مع سلاح المقاومة جلسة الانتخاب مكانك راوح… وحزب الله متمسك بفرنجية ولم يقفل باب البحث مع باسيل
الجمهورية: بري يرفض وقف الجلسة الأسبوعية
النهار: نواب عابثون... ومخاوف من "طعون التوازنات" !
l'orient le jour: Pourquoi le Liban n’a pas réformé ses programmes scolaires depuis 25 ans