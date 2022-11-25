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عناوين الصحف ليوم الجمعة 25 تشرين الثاني 2022

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الأخبار: روسيا - تركيا - إيران: تقاطع ضدّ «قسد»

فرنسا تروّج لقائد الجيش

تمويل الكهرباء: الليرات من الخزينة والدولارات من مصرف لبنان

 

 


الديار: الفشل السابع رئاسيا والثامن على الطريق... «مهزلة» ساحة النجمة مستمرة
«الدستوري» يبطل نيابة نائبين ولا يغير التوازنات السياسية في المجلس
رهانات على ضرب ايران... وباريس لبكركي: لا حظوظ للمؤتمر الدولي

 

 

 

 

نداء الوطن: معوّض يعزّز مواقعه: أخوض معركة لبنانية في مواجهة الصفقات الخارجية
"حزب الله" يسترجع "الأفندي": "ورقة بيضاء"... بالزائد!

 

 

 


اللواء: الانشطار يرفع منسوب الرتابة الرئاسية.. وباسيل يُمهِّد لفراغ طويل!
ميقاتي يتمسَّك بصندوق النقد للخروج من الأزمة.. وكرامي نائباً عن طرابلس وناصر عن المقعد العلوي

 

 



البناء: شي بينغ أول الأسبوع المقبل في الرياض… وثلاث قمم للصين… سعودية وخليجية وعربية فيصل كرامي يملأ فراغ طرابلس… وحيدر ناصر نائباً: مستقلّ مع سلاح المقاومة جلسة الانتخاب مكانك راوح… وحزب الله متمسك بفرنجية ولم يقفل باب البحث مع باسيل

 

 

 



الجمهورية: بري يرفض وقف الجلسة الأسبوعية

 

 

 

 

النهار: نواب عابثون... ومخاوف من "طعون التوازنات" !

 

 

 

 

l'orient le jour: Pourquoi le Liban n’a pas réformé ses programmes scolaires depuis 25 ans

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