أسرار الصحف ليوم الجمعة 25 تشرين الثاني 2022

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقف أكثر من مرجع سياسي أمام التعليقات التي أدلى بها النائب الفائز بنتيجة الطعن الدستوري في طرابلس حيدر ناصر سواء لجهة تأكيد عدم انتمائه لكتلة نواب التغيير أو لجهة دفاعه عن ثوابت وطنية وعربية تمثل البيئة التي ينتمي إليها خصوصاً ما يتصل بالموقف من سلاح المقاومة.

خفايا

قال مصدر سياسي في طرابلس إن نتائج قرارات المجلس الدستوري حول الطعون النيابية في المدينة إذا لم تغيّر في التوازنات السياسية والنيابية في لبنان، فإنها أعادت التوازن الى عاصمة الشمال خصوصاً لجهة استعادة زعامة آل كرامي مقعدها النيابي ومع غياب أي زعامة أخرى فقد صار لطرابلس زعيم.

اللواء: أسرار

همس

تبيَّن من معلومات نائب بارز, أن عاصمة كبرى لم تضع استحقاق لبنان بعد على جدول اتصالاتها العربية والدولية..



غمز

خرج الخلاف إلى العلن بين وزير معني وحاكم المركزي على خلفية مواعيد تطبيق الدولار الجمركي وآلياته..



لغز

تزايدت قبل نهاية العام توظيفات مالية غير لبنانية لمستثمرين غير لبنانيين في عدد من شوارع العاصمة التجارية!

نداء الوطن: خفايا

في أول ظهور علني له بعد خروجه من السجن مطلع شهر آب الفائت، شارك الوزير السابق ميشال سماحة، في جنازة الفنان روميو لحود في كاتدرائية مار جرجس ـ وسط بيروت.

لم تنجح محاولات التوافق التي حصلت في الساعات الماضية لتزكية اسمين لإفتاء طرابلس وعكّار، والتي شجّع عليها، من خلف الكواليس مفتي الجمهورية اللبنانية، ويبدو أن الأمور حتى اللحظة تتجه نحو انتخابات حامية على إفتاء المنطقتين.