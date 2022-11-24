بالصورة - جريمة مروعة: مقتل الفتى ايلي متى والقائه من السطح!

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افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" عن مقتل الفتى ايلي ميشال متى (17 سنة) من بلدة عقتنيت في منطقة صيدا، اثناء تواجده في منزله في البلدة، حيث اقدم مجهولون على طعنه بسكين اكثر من ثلاثين طعنة، ومن ثم القائه من على سطح المنزل.



وعلى الاثر حضرت القوى الامنية وسيارات الاسعاف وتم نقل الجثة الى المستشفى بإنتظار حضور الطبيب الشرعي للكشف عليها، وبوشرت التحقيقات.







وقد نعاه معهد مغدوشة الفني على صفحته الرسمية :" ببالغ الاسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره

تتقدم الهيئة الادارية والتعليمية في معهد مغدوشة الفني باحر التعازي لذوي الطالب ايلي ميشال متى BT2 تكنولوجيا متمنين من الله ان يلهمهم الصبر والسلوان.

رحمه الله واسكنه فسيح جناته ولكم من بعده طول البقاء."