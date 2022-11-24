الاتحاد العمالي العام يستقبل وفدا من العمالي اليمني في بعلبك!

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زار قلعة بعلبك الأثرية رئيس النقابة العامة للبلديات في اليمن محمد علي المرزوقي على رأس وفد يمني عمالي، يستضيفه الاتحاد العمالي العام في لبنان، بعد مشاركته في المؤتمر الرابع للإتحاد العربي للعاملين في البلديات والسياحة الذي عقد في دمشق، وكان في استقباله أمين سر الإتحاد اللبناني للنقابات السياحية إيهاب رعد.

كما زار الوفد اليمني اتحاد بلديات بعلبك، واطلع من رئيس الاتحاد شفيق قاسم شحادة على آلية عمل غرفة الترويج السياحي، التابعة لوزارة السياحة في لبنان.

وقدم شحادة لأعضاء الوفد هدايا تذكارية ترمز إلى المواقع الأثرية في بعلبك.