كرامي: الانتخابات باتت وراءنا ونتعاون مع الجميع

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غصت دارة النائب فيصل كرامي بالمهنئين بعد اعلان قبول الطعن المقدم منه لأبطال نيابة رامي فنج، وفي اول تصريح له بعد إعلان قرار الطعن، قال كرامي:” الانتخابات باتت وراءنا وسنعمل مع الجميع لمصلحة طرابلس والشمال التي تستحق والتعاون مع كل الزملاء باستثناء “القوات اللبنانية”. وأكد ان “الحق عاد وكنت واثق من الأرقام والوثائق التي تقدمنا بها للمجلس الدستوري”.

وقال كرامي:” ما يسمون انفسهم تغييريين يمثلون شريحة وبعض طروحاتهم تتوافق مع طروحاتنا، المجلس الدستوري أعاد الحق لاصحابه، وأصحاب الحق هم الذين انتخبوا لائحة الإرادة الشعبية “.

وردا على سؤال عن الانتخابات الرئاسية، قال :” لم اتصل بأحد ولم اتشاور مع احد من الاثنين المقبل مبدأ المئاورات واكيد سنتوجه جميعا لانتخاب رئيس الجمهورية”.