"عملية تدقيق في موجودات خزنة المصرف من الذهب"... وبيانٌ من مصرف لبنان!

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صدر بيان عن مصرف لبنان جاء فيه:

يعلن مصرف لبنان عن انجاز عملية التدقيق في موجودات خزنة المصرف من الذهب )سبائك ونقود معدنية( التي أجرتها شركة تدقيق عالمية متخصصة ومحترفة في هذا المجال تم اختيارها وتكليفها من قبل مفوض المراقبة الخارجي للمصرف وبالتنسيق والتوافق مع صندوق النقد الدولي. تأتي هذه الخطوة بناءً على طلب صندوق النقد الدّولي وتعزيزاً للشفافية في موجودات مصرف لبنان. تبين لهذه الشركة وبعد استكمال عملية التدقيق أن موجودات خزنة مصرف لبنان من الذهب )سبائك ونقود معدنية( مطابقة تماماً، كماً ونوعاً، للقيود المسجلة في السجالت المحاسبية لمصرف لبنان.