Sabyl Ghoussoub remporte le Goncourt des lycéens 2022

Avec son troisième livre, Beyrouth-sur-Seine, une autobiographie drôle et émouvante parue chez Stock, le romancier succède à Clara Dupont-Monod au palmarès de cette récompense littéraire très prescriptive.

Et de deux pour Stock ! Après le prix Goncourt des lycéens remis à Clara Dupont-Monod pour S'adapter en 2021, c'est au tour de Sabyl Ghoussoub de remporter cette année le prix prescripteur, chez le même éditeur. À 12h45, les 13 lycéens délégués se sont réunis à l'hôtel de ville de Rennes, berceau du Prix, pour sacrer Beyrouth-sur-Seine (éd. Stock), une autobiographie drôle et émouvante dans laquelle il raconte la vie de sa famille, exilée, déchirée entre la France et le Liban des années 70 à nos jours.

Chaque année, après deux mois de lectures assidues des 14 romans en lice, issues de la première sélection du Goncourt, les lycéens délégués de chaque région délibèrent à huis clos pour établir une courte liste, parmi lesquels figure le lauréat. Sabyl Ghoussoub faisait face à Nathan Devers pour Les Liens artificiels (Albin Michel), Sarah Jollien-Fardel pour Sa préférée (Sabine Wespieser), Pascale Robert Diard pour La petite menteuse (L'Iconoclaste).

Né à Paris en 1988, Sabyl Ghoussoub est parti au Liban avant ses 18 ans. Il y a vécu plusieurs années, l'a quitté, puis est revenu lors de la révolution d'octobre 2019. Ancien directeur du Festival du film libanais à Beyrouth et commissaire de l'exposition «C'est Beyrouth» à l'Institut des Cultures d'Islam de Paris, il tient aujourd'hui la chronique littéraire «Quoi qu'on en lise» dans le quotidien francophone libanais L'Orient-Le Jour.

Beyrouth-sur-Seine a été chaudement remarqué par la critique. Dans le numéro du 6 octobre du Figaro littéraire, Christian Authier écrivait ainsi : «Certaines scènes tragicomiques semblent sorties d'un roman de Philip Roth ou d'un film de Woody Allen. Cependant, c'est dans un documentaire de Martin Scorsese consacré à ses parents que Sabyl Ghoussoub retrouve sa famille, ''cet ailleurs méditerranéen avec ce combo de machisme et de tradition, de mélancolie et d'humour noir, de démesure et d'outrance, de cris et de larmes.'' Déraciné aux identités mêlées, l'écrivain n'est finalement que d'un seul pays, celui de ses parents : ''Même après leurs décès, je n'aurai qu'à me regarder et m'écouter pour les retrouver dans mes gestes et mes mots. Ils continueront à vivre en moi.''»

Petit frère du Goncourt, celui des lycéens se déroule chaque année de septembre à novembre et permet à quelque 2.000 élèves des lycées généraux, technologiques, professionnels et agricoles, de la seconde au BTS, de découvrir la littérature contemporaine et de susciter le goût de la lecture. La sélection du Goncourt des lycéens, créé à Rennes en 1988 et organisé par la Fnac et le ministère de l'Éducation nationale, a été annoncée lundi à l'issue des délibérations en région. Celles-ci se sont déroulées dans six villes: Lyon, Metz, Nantes, Nîmes, Paris et Rennes. Cette année, le Prix a mobilisé 55 lycées en région et à l'étranger (États-Unis, Canada, Liban). Sept rencontres entre élèves et auteurs se sont tenues ces dernières semaines en région.