بعد اعلان فوزه... أول تعليق لكرامة: كنا متأكدين!

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بعد صدور نتائج الطعون اليوم، علّق النائب فيصل كرامي، قائلاً: "كان لدي قناعة أن النتائج لصالح لائحتنا، وأننا لدينا 3 حواصل وهذا الأمر حق لكل من صوّت لهذه اللائحة".



وفي حديثٍ لقناة "الجديد"، قال كرامي: "منذ أن قدّمنا الطعن كنا متأكدين من أننا لسنا خاسرين".



وأضاف، "من اللحظة الأولى كنت مقتنع أن النتائج ستكون لصالحنا وتقدمنا بالطعن لأننا كنا متأكدين من الأرقام التي حصلنا عليها في الإنتخابات".

وأشار إلى أنّ "الطروحات التي يطرحها النواب التغييريين تتلاقى مع ما نسعى إليه"، مضيفاً: "ينتظرنا الكثير من العمل لنقوم به خصوصاً أننا في حالة فراغ رئاسي وحكومي".



وأكّد أنه "لا يمكن انتخاب رئيس للجمهورية من دون توافق وحوار".



كلام كرامي جاء بعد قرار المجلس الدستوري بإبطال نيابة رامي فنج لصالحه.