المرابطون يباركون لأهل فلسطين بالعملية الفدائية في القدس

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أكدت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون أن الثورة المتجددة المظفرة للفدائيين، على أرض فلسطين، هي الحق والحقيقة، والتماس المباشر دائماً والاشتباك المستمر، الذي يقوم به شباب فلسطين على أرضها، هو المصير والمسار، ليس فقط على الصعيد الفلسطيني، إنما على صعيد كل الأمة من محيطها إلى خليجها العربي.

نبارك لأهل فلسطين بالعملية الفدائية في القدس التي فجرت باص المستوطنين، وجنود العدو الذين قاموا بعمليات الإجرام في جنين ونابلس.

معكم يا أهل فلسطين كنا وسنبقى دائماً نحن المرابطون، حتى اللقاء على ارض فلسطين الحرة العربية، والقدس الشريف عاصمة السماء على الأرض.