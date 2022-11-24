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جديد نقل كأس العالم بين مكاري وميقاتي

24
NOVEMBER
2022
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إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الاعلام زياد المكاري ظهر اليوم الخميس في السراي الحكومي وعرض معه الواقع الاعلامي في البلاد وشؤون وزارته.

وقال المكاري في تصريح: "وضعت دولة الرئيس في جو المحادثات التي اجريناها في جربا- تونس بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة الفرنكوفونية حيث التقيت بالعديد من رؤساء الدول وبوزراء مهتمين بالشأن اللبناني".

وتابع، "أما الموضوع الثاني الذي بحثناه فهو يخص اللبنانيين وهو نقل المونديال، انا ممن لا يفقدون الأمل، ولكن واجهتنا عقبة أساسية وهي عدم انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، وهذا الأمر أوقف العقد التجاري الذي كانت ستوقعه الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الاتصالات أو تلفزيون لبنان لأنه لا يجوز قانونا".
واستكمل، "قد يتساءل المواطن هل وصلنا إلى هذا الدرك؟ نعم، نحن وصلنا إلى هذا الدرك وهذه تبعات سياسية لعدم قدرتنا على تشكيل حكومة جديدة أو تعويم هذه الحكو".


وأشار الى أن "الوقت داهمنا وهناك العديد من المواطنين لجأوا الى الاشتراكات الخاصة، رغم أنه كان من واجب الدولة اللبنانية تأمين بث المباريات مجانا على شاشة تلفزيون لبنان وبواسطة الكابل".

وأشار الى أنه "يعتقد أنه خلال ٢٤ ساعة المقبلة يمكن أن نجد فتوى إدارية وقانونية لتأمين عملية دفع الأموال لشركة bisports في قطر، مع إني لا آمل كثيرا في هذا الشأن".

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