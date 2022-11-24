هيئة كولكو كندا في التيار الوطني تشارك بلقاء إقامته لجنة الصداقة الكندية اللبنانية

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شاركت هيئة كولكو كندا في التيار الوطني الحر بمنسقها العام المهندس جهاد داوود ، بلقاء اقامته لجنة الصداقة الكندية-اللبنانية البرلمانية الذي يترأسها النائب الفدرالي من أصل لبناني السيد فيصل الخوري و بدعم من السفارة اللبنانية في كندا بمناسبة عيد إستقلال لبنان ال٧٩.

و قد حضر اللقاء رئيس لجنة الصداقة اللبنانية-الكندية البرلمانية عضو تكتل لبنان القوي النائب اسعد درغام ومنسق هيئة كولكو اوتاوا السيد طوني عون و الجنرال جوزيف القزي و وفد من هيئة كولكو اوتاوا.

بالاضافة الى عدد كبير من الوزراء و النواب و اعضاء مجلس الشيوخ الكنديين و سفراء و شخصيات دبلوماسية من كافة الدول...