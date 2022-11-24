بالصور- حفل عشاء لهيئة كولكو تورونتو في التيار الوطني الحر

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أقامت هيئة كولكو تورونتو في التيار الوطني الحر يوم الاحد ٢٠ تشرين الثاني عشاء ساهر بحضور هيئة مدينة تورونتو و عدد من الملتزمين والمناصرين

هذا وقد شكر منسق الهيئة السيد وليد حداد في كلمته

منسق هيئة كولكو مونتريال السيد انطوان منسا وامينة سر هيئة كولكو كندا السيدة عبير شمعون لمشاركتهم في هذا الاحتفال

وتقدم بالشكر لنائب المنسق أنطوني جلبوط على الأناشيد التي عرضت على شاشة عملاقة وكانت من ألحانه وغنائه و قدمت من هيئة تورونتو لفخامة الرئيس العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر المهندس جبران باسيل

و شكر كل من شارك في إنجاح هذا العشاء

وإدارة مطعم فنيسيا

كما تخلل هذا الحفل أجواء ترفيهية و فنية راقصة.