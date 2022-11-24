منخفض جوّي شديد الفعالية يسيطر على لبنان

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أفادت مصلحة الأرصاد الجوية اليوم الخميس بتمركز “منخفض جوّي شديد الفعالية فوق اليونان ويسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط ويكون مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيًا يؤدي الى أمطار وثلوج ورياح شديدة وعواصف رعدية ويستمر حتى ظهر يوم السبت حيث ينحسر تدريجيًا”.

وقالت إن معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الثاني بين ١٦ و ٢٥ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:

غائم جزئيًاً مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة، يتحول تدريجيا الى غائم مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ اعتبارا من الظهر مع تساقط حبات البرد وتتشكّل السيول وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتّد ليلاً لتقارب ال ٨٠ كم/س لذا نحذر من خطر تطاير اللوحات الإعلانية ولوحات الطاقة الشمسية كما يرتفع موج البحر أحيانا لحدود ال ٥ أمتار، تبدأ الثلوج بالتساقط بدءًا من ارتفاع ٢٧٠٠ متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً لتلامس ال ٢٤٠٠ متر.

الجمعة:

غائم اجمالاً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون ضباب كثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بعواصف رعدية (تحذير من تشكل السيول نتيجة غزارة الأمطار) كما تشتّد الرياح لتقارب ال ٨٠ كم/س يرتفع معها موج البحر لحدود ال ٥ أمتار وتتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٤٠٠ م ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل وفجر السبت لتلامس ارتفاع ال ٢٠٠٠ متر.

السبت:

غائم إجمالا وضباب على المرتفعات مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة واحتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة خلال الفترة الصباحية، يتحسّن الطقس تدريجيًا بدءًا من الصباح ويتحول الى غائم جزئيًا.

الأحد:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة.