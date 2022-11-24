برز اسم "سلفادور أليندي" في انتخابات رئيس الجمهورية اليوم... فمن يكون!؟

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سلفادور إيزابيلينو أليندي غوسينز (بالإسبانية: Salvador Guillermo Allende Gossens)‏ (ولد في 26 يونيو 1908 - وتوفي في 11 سبتمبر 1973)، هو طبيب وسياسي تشيلي. يُعتبر عموما أول رئيس دولة في أمريكا اللاتينية ذي خلفية ماركسية انتخب بشكل ديموقراطي. شغل منصب رئيس جمهورية تشيلي منذ 1970 وحتى 1973 عند مقتله في الإنقلاب العسكري الذي أطاح بحكمه والذي خططت له ونفذته وكالة المخابرات المركزية الإمريكية بقيادة الجنرال أوغستو بينوشيه.

فبحسب الوثائق (وثائق مرَّ عليها 25 عاماً طبقاً للقانون الأمريكي) التي تم الكشف عنها من قبل «وكالة الأمن القومي» الأمريكية، والتي أماطت اللثام عن ضلوع المخابرات المركزية الإمريكية في التخطيط لهذا الانقلاب وتمويله والذي راح ضحيته في الأيام الأولى من الانقلاب وطوال سنين حكمه الذي استمر ما يقرب من عقدين عشرات الآلاف من القتلى والجرحى المعوقين والسجناء والمغيبين والمشردين والمنفيين قسراً والمفصولين عن أعمالهم.

عمل أليندي في الحياة السياسية التشيلية مدة تصل إلى حوالي أربعين عاما. لكونه عضوا في الحزب الاشتراكي في تشيلي، صار عضوا في مجلس الشيوخ ونائبا برلمانيا ووزيرا. ترشح للانتخابات الرئاسية في الأعوام 1952 و 1958 و 1964 ولكنه لم يفز بأي منها. في عام 1970، فاز بالرئاسة حيث تنافس عليها هو وسياسيين اثنين آخرين.

تبنى أليندي سياسة تأميم الصناعات وسياسة الفلاحة الجماعية.