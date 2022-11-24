خروج مودعة اقتحمت مصرفا في طرابلس بمبلغ 15 الف دولار بعد تسع ساعات من اقتحامه

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وطنية - افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في طرابلس ان المودعة أمينة المحمد خرجت من مصرف "انتر كونتيننتال" بعد نحو تسع ساعات من اقتحامه، وتم الاتفاق على اعطائها مبلغ خمسة عشر ألف دولار لعلاج والدتها . وكانت قد حضرت الى المكان عناصر من قوى الأمن وأمن الدولة وواكبوا المفاوضات مع أمينة التي حظيت بدعم من زوجها الذي تواجد خارج المصرف وشرح وضع والدتها الصحي وحاجتها لعلاج وتركيب طرف اصطناعي . كما حضر ناشطون تضامنا مع أمينة ووجهوا لها رسائل داعمة. وقرابة الثامنة من مساء امس تم انتهاء هذه الأزمة وخروج أمينة من المصرف المذكور.