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الوطن السورية: أردوغان يتحدث مجدداً عن إمكانية لقائه الرئيس الأسد

24
NOVEMBER
2022
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الوطن السورية: على حين جدد رئيس الإدارة التركية رجب طيب أردوغان الحديث عن نية إدارته التقارب مع سورية وتحدث عن إمكانية لقاء الرئيس بشار الأسد، واصل جيش احتلاله عدوانه على الأراضي السورية لليوم الرابع على التوالي، في وقت أعربت فيه مصر عن قلقها حيال ما «تشهده سورية والعراق من اعتداءات تنتهك سيادة كل دولة على أراضيها»، على حين جددت أميركا دعوتها «جميع الأطراف إلى خفض التصعيد».

 

وبعد اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه «العدالة والتنمية»، قال أردوغان في تصريح ردا على سؤال بشأن إمكانية لقاء الرئيس الأسد: «من الممكن أن ألتقي مع (الرئيس) الأسد، فلا توجد خصومة دائمة في السياسة، وسنتخذ خطواتنا هذه في النهاية»، وذلك وفق ما نقل موقع قناة «روسيا اليوم».


بدورها نقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن أردوغان قوله ردا على سؤال بشأن تأييد حليفه زعيم «حزب الحركة القومية» دولت بهتشلي إجراء لقاء مع الرئيس الأسد: «هذا ممكن، فلا يوجد زعل أو خصومة دائمين في السياسة، يتم اتخاذ الخطوات بهذا الصدد عاجلا أم آجلا في الظرف الأنسب».


وفي تصريحات نشرتها وسائل إعلام مقربة من الحكومة التركية أول من أمس قال بهتشلي: «الاتصال الذي أقامه رئيسنا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قطر اتصال صحيح، وبرأينا يجب إعادته»، مضيفاً: «ليس ذلك فحسب، بل يجب فتح لقاء مع رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد، وتشكيل إرادة مشتركة ضد المنظمات الإرهابية»، متحدثا عن علاقات «تاريخية قوية» تربط البلدين.

الوطن السورية
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