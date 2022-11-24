عناوين الصحف ليوم الخميس 24 تشرين الثاني 2022

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الأخبار: أميركا ترفع الغطاء عن «قسد»: تركيا نحو عملية برّية

كوابيس «أورشليم»

الكهرباء بيد الحاكم أيضاً!

الديار: الثنائي الشيعي أبلغ فرنجية تسريع التحرّك مع باريس والرياض للوصول الى بعبدا

وساطة لفتح دروب «القوات ــ المردة» عبر إحياء اللجنة المشتركة... ماذا في الخبايا؟

معوض في بكركي لجسّ النبض الرئاسي بعد انطلاق التواصل بين حزب الله والصرح



نداء الوطن: فرنجية "يسوّق نفسه" في باريس... وباسيل طرح 3 أسماء بديلة على الفرنسيين

الرئاسة إلى 2023: "حزب الله" ينتظر التسوية الخارجية!



اللواء: «جسُّ نبض» رئاسي اليوم قبل عطلة الجلسات ونهاية العام

بوشكيان لـ«اللواء» : الدولار الجمركي يحمي الصناعة.. وزيادة التغذية بالكهرباء على السكة بعد مناقصات الفيول





البناء: تركيا تتحدّث عن عملية برية.. وروسيا تنصح بالتريّث.. وانفجارات في القاعدة الأميركية / عملية القدس تربك حسابات الاحتلال وتفرض إيقاعها على نتنياهو وتشكيل حكومة / البنك الدولي: الإخفاق الحكومي ناتج عن تحميل الفقراء خسائر تسبّب بها الأغنياء /





الجمهورية: التسوية الخارجية مرهونة بممهدات داخلية



النهار: شهادة قاتمة ماليّاً وماكرون "يُعيّد" في لبنان؟



l'orient le jour: Le Hezbollah frappe à la porte de Bkerké