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سلسلة لقاءات لوزير الخارجية بو حبيب

23
NOVEMBER
2022
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التقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبداالله بوحبيب، على هامش اعمال المنتدى التاسع لتحالف الحضارات في الأمم المتحدة، الذي عقد في مدينة فاس المغربية يومي 22 و23 تشرين الثاني 2022، وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، وبحثا في العلاقات الثنائية بين البلدين، والمساعدات التي تقدمها تركيا إلى لبنان إضافة إلى مواضيع اقليمية ودولية وبخاصة أزمة النزوح السوري.

كما وبحث الوزير بوحبيب مع المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، في تداعيات وجود النازحين السوريين في لبنان على كل المستويات الإقتصادية والإجتماعية والإنسانية، وضرورة التنسيق بين السلطات اللبنانية والمنظمة الدولية للهجرة والإستفادة من مساعداتها وخبراتها.

كما والتقى الوزير بوحبيب وزير خارجية البرتغال جواو غوميز كرافينيو وبحثا في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ودعم البرتغال للبنان في المحافل الأوروبية والدولية وبخاصة في ملف النزوح السوري.

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