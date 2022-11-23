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شركة "كورال اويل": لا علاقة مطلقا لكورال لبنان بمناقصات الغاز أويل والفيول أويل لصالح شركة كهرباء لبنان

23
NOVEMBER
2022
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اعلنت شركة “The Coral Oil Company Limited” في بيان توضيحي، اليوم، انه "يتم التّداول حاليًا عبر وسائل الإعلام في لبنان خبرًا مفاده أنّ شركة "كورال" قد فازت بمناقصة لصالح شركة كهرباء لبنان لزوم شراء "الغاز اويل" و"الفيول أويل". بناءً عليه، تؤكّد شركة "ذي كورال أويل كومباني ليميتد” البريطانية، أنها لم تشارك أساسا في المناقصة المذكورة، لا مباشرة ولا من خلال فرع كورال لبنان".

اضاف البيان: "إنّ شركة كورال أويل كومباني ليميتد، المملوكة من السّادة: أوسكار وأنطونيو وإدكار يمّين، تختصّ حصرًا باستيراد المحروقات من بنزين، وديزل، وكاز الطيران، ولا تتعاطى إطلاقًا باستيراد الغاز اويل والفيول اويل. أمّا الشركة الّتي فازت بالمناقصة المذكورة، فهي شركة مؤسّسة في المنطقة الحرّة في دبي، وهي تُدعى تحديدا "كورال إينيرجي دي.أم.سي.سي" (Coral Energy DMCC)، وهي مملوكة من غير لبنانيين، ولا علاقة أو ارتباط لهذه الشّركة بمجموعة يمّين اللبنانيّة لا من قريب ولا من بعيد".

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