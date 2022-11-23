فرعية لجنة الأشغال العامة والطاقة تابعت موضوع السدود

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عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، المكلفة متابعة موضوع السدود لا سيما مشروع سدّ بسري، جلسة لها عند الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم ، برئاسة رئيس اللجنة الفرعية النائب انطوان حبشي وحضور النواب السادة: ندى البستاني، ابراهيم منيمنة، غياث يزبك، نزيه متى، سجيع عطية، طه ناجي، بلال عبد الله ورامي فنج.

كما حضر الجلسة: مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية.

خصصت اللجنة جلستها الأولى لوضع إطار وخارطة طريق لعملها، وتمّ الاتفاق على توجيه كتب لطلب بعض المعلومات والتقارير من الوزارات والادارات المختصة. على أن تخصص اللجنة جلستها اللاحقة للاستماع إلى وزارة الطاقة والمياه حول الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه.