حزب الله بارك عمليتي القدس: أكدتا قدرة المقاومة على اختراق اجراءات العدو وتوجيه الضربات المؤلمة له

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شاد حزب الله بالعمليتين البطوليتين اللتين نفذهما مقاومون فلسطينيون ضد قوات ‏الاحتلال "الإسرائيلي" في مدينة القدس، مباركًا للشعب الفلسطيني تصاعد عمليات ‏المقاومة وتطورها وتنوعها، واتخاذها كل الأشكال الممكنة.

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ورأى حزب الله في بيان أنّ "في هذه العمليات الشجاعة تجسيداً حقيقياً لرفض الشعب الفلسطيني ‏لاستمرار الاحتلال وتأكيداً على ارادته الصلبة في مواجهة غطرسة العدو والرد ‏على جرائمه وإرهابه".

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وتابع إنّ "تنفيذ هاتين العمليتين اليوم يؤكد قدرة المقاومة على اختراق اجراءات العدو ‏واحترازاته الأمنية المتشددة وتوجيه الضربات المؤلمة له في المكان والزمان اللذين ‏تختارهما".

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وختم ان "تسابق الشباب الفلسطيني ليكون في طليعة المجاهدين دليل على وعي هذا ‏الشعب وتصميمه على تحرير أرضه، وهو يبعث برسالة تيئيس للغاصبين الصهاينة ‏بأن لا مكان لكم على تراب فلسطين الطاهر".