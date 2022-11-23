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نقابتا عمال المخابز في بيروت والشمال: لانصافنا وتحقيق مطالبنا المحقة والمشروعة

23
NOVEMBER
2022
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التقى رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان شحادة المصري رئيس نقابة عمال الافران في الشمال احمد البيطار وامين سر النقابة طاهر تحصلدار، وتم البحث في اوضاع عمال المخابز والافران، والمذكرة الصادرة عن وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم لتطبيق قانون العمل على عمال الأفران ومتابعة النقابات العمالية شؤون العمال وحماية العاملين في المهنة، وابلاغ وزارة العمل للمخالفات الحاصلة، وكذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل المعلومات عن المخالفات مقرونة بالمستندات المثبتة .وان هذه المذكرة أنصفت العمال لمطالبهم المحقة والمشروعة والمعانات التي عانوها من عشرات الاعوام وتركهم المهنة واللجوء لمهن أخرى بسبب عدم تطبيق قانون العمل على العمال .
 
وعلى اثر اللقاء زار المجتمعون  رئيس نقابة اصحاب الافران في الشمال النقيب طارق المير  في مكتبه، وتم البحث في شؤون العمال واوضاعهم وفي سفر العمال الاجانب وتطبيق قانون العمل على عمال الأفران  وتسجيل العمال في الضمان الاجتماعي وعدم المس بالتعويضات العائلية المستحقة للعمال تحت اي ذريعة وتدريب، وتأهيل العمال اللبنانيين للحد من البطالة وتأمين فرص العمل للعاطلين عن العمال.
 
وصدر عن المجتمعين البيان الاتي:" ان نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان ونقابة عمال الأفران في الشمال شكروا وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال  الدكتور مصطفى بيرم على جهوده المبذولة لحماية اليد العاملة اللبنانية وحصر عشرات المهن بالعمال اللبنانيين والاهتمام بالمطالب المحقة والمشروعة لعمال المخابز والافران بعد معاناة عشرات السنين.
 
 الاشادة بالدور الايجابي والبناء للمير لاتصاله بنقابات عمال المهنة للتعاون بين العمال واصحاب العمل والحفاظ على ديمومة العمل للطرفين، وتسجيل الافران غير المسجلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسجيل جميع العمال في الضمان الاجتماعي وحماية التعويضات العائلية للعمال وتدريب وتأهيل العمال للعمل في الافران.
 
 المتابعة مع وزارة العمل  والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لشؤون وقضايا  جميع  عمال المخابز والافران، ومواصلة الحوار مع نقابات اصحاب المخابز والافران لتطبيق قانون العمل على العمال".
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