عناوين الصحف ليوم الأربعاء 23 تشرين الثاني 2022

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النهار: "الاستقلال" بلا دولة... والاستحقاق رهينة "شراكة" الابتزاز

الأنباء الكويتية: بري لجعل الذكرى نهج حياة وميقاتي يتحدث عنها بغُصة.. والرهان الرئاسي على الضوء الأميركي الأخضر

«استقلال» بلا احتفال.. وقيادة الجيش وحاكمية المصرف على طريق الفراغ

الشرق الأوسط: الشغور الرئاسي يحرم لبنان الاحتفال باستقلاله

لقاء مسؤول في «حزب الله» وقائد الجيش لم يتناول الملف الرئاسي

الوطن السورية: انطلاق الجولة الـ19 بصيغة أستانا.. ووفد الجمهورية التقى نظيره الروسي وبيدرسون … سوسان: عدم تسييس الوضع الإنساني … لافرنتييف: حان وقت مشاريع التعافي المبكر