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خطأ طبي يودي بحياة طفل... وعشيرته تُناشد

22
NOVEMBER
2022
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صدر عن عشيرة آل جعفر، أدانت فيه: "بشدة الممارسات الطبية الخاطئة التي تنتهجها إدارة مستشفى الجامعة الاميركية والتي أودت بحياة الطفل عدي محمد جعفر الذي تعرض لأبشع انواع الإستخفاف الطبي بالمعالجة الطبية السريعة بقسم الطوارئ وعلى يد أطباء متمرنين وطبيبة مهملة تدعى ل. ش. د".

وناشدت "وزير الصحة العامة ونقابة الأطباء بفتح تحقيق فوري وشفاف لكشف أسباب وظروف الوفاة لطفلهم وسوف يتقدمون بشكوى قضائية بحق إدارة المستشفى والفريق الطبي بجرم التسبب بالوفاة والاهمال الطبي".

كما ناشدت "مدعي عام التمييز التحرك سريعًا والتحقيق الفوري وضبط كاميرات المراقبة وغيرها من الإجراءات القانونية لكي لا تتفاقم وتكثر حالات الوفاة المتكررة ... معاهدين المسوؤلين ضبط أقصى درجات الوعي والحكمة حتى ينال المجرمون قصاصهم العادل".

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