المرابطون شاركوا بجلسة الإحاطة لروح المؤتمر الوطني ال20 للحزب الشيوعي الصيني في بيروت

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شاركت الهيئة القيادية في "حركة الناصريين المستقلين- المرابطون" يتقدمها أمين الهيئة العميد مصطفى حمدان، بجلسة الإحاطة لروح المؤتمر الوطني ال20 للحزب الشيوعي الصيني، بدعوة من سفارة جمهورية الصين الشعبية، بحضور نائب الوزير الخارجية للجنة المركزية تشيا هونغشان والسفير الصيني تشيان منجيان، في فندق "كمبنسكي سمرلند" في بيروت.

تقدم حمدان من "الرفاق في الحزب الشيوعي الصيني بالتهنئة لاعادة انتخاب الرئيس الرفيق شي جين بينغ رئيساً للصين مدى الحياة"، مثمناً "التجربة الرائدة والرائعة للحزب، في التجديد المستمر والمبادرات، التي تصب دائماً في مصلحة الشعب الصيني، ازدهاراً وتقدماً وقوة، ليس فقط على صعيد الداخل الصيني، إنما على مستوى العالم ككل".

وأكد أن "التزام الحزب الشيوعي الصيني، بوحدة التراب الصيني، كمواطنين حزبيين مكافحين، استطاع أن يردع كل المؤامرات الدنيئة، التي حاول أعداء الصين الخارجيين تمريرها لتفتيت الصين دينياً وإثنياً".

وثمن عالياً "إنجازات الحزب الشيوعي الصيني، على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، والتي جعلت من المسار الاشتراكي الصيني أيقونة عالمية".

كما أثنى حمدان على "دعم السفارة الصينية المتواصل للبنانيين في أزمتهم الاقتصادية والسياسية"، وعلى "حرصها على التواصل والحوار الدائم مع كل الأطياف اللبنانية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية".