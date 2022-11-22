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كرم مشروع " home e qarden الشبانية " و"كلنا عمل للبنان"، لمناسبة الاستقلال، رموزا مميزة في لبنان في المجالات الفنية والثقافية والرياضية والإعلامية وإطلاق المشروع البيئي الاول في المتن الاعلى، وذلك في موقع المشروع في الشبانية، حضره ممثل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد المرتضى الفنان جهاد الأطرش، نقيب الفنانين نعمة بدوي، نقيب الموسيقيين فريد ابو سعيد، ممثل نادي الروتاري جعفر عبد الخالق وفاعليات اجتماعية وفنية وبيئية وحشد من الحضور.

بعد النشيد الوطني، تحدثت الزميلة ريمان ضو معرفة فقالت: "ان نحتفل بعيد الاستقلال في ظل الانهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحاصل، قد يكون للبعض ضربا من ضروب السذاجة الا انه وفي عيد الاستقلال محطات مشرقة من وجه لبنان الجميل أبطالها مبدعون رفعوا اسم لبنان عاليا".

مونس

وألقى مدير المشروع شربل مونس كلمة قال فيها: "يشرفني اليوم بأسمي واسم عائلتي واللجنة المنظمة أن نفتتح حديقة الأرز كما يشرفنا من خلال وجودكم تكريم مشاهير من لبنان عبر اطلاق المشروع البيئي الاول في المتن الاعلى وهو مشروع نهوض، مشروع حياة وبيئة نظيفة، مشروع تنمية مستدامة عسى هذا النشاط يعطي المنطقة المزيد من الازدهار والنمو وسلامة هوائه ديمومة حاضره وصحة محيطه".

بو خالد

وألقى الناشط السياسي والإجتماعي رمزي بو خالد كلمته استهلها بالترحيب بالحضور الى هذا الحفل الوطني بامتياز تحت عنوان " وفاؤنا للأرزة ما بيتغير" لأن الوفاء للوطن أصبح نادراً في هذا الزمن، رسالة من بلدة الشبانية، بلدة الأمراء اللمعيين، بلدة الأب مونس رجل الفكر والثقافة، بلدة الرئيس الراحل الياس سركيس الذي وفي أسوأ الظروف أدار الدولة وحافظ على قيمة العملة الوطنية".

أضاف: "بالرغم من أن الإستقلال يمر هذا العام ناقصاً ومن دون رئيس للجمهورية، وللمفارقة إنها ليست المرة الأولى، ندعو اللبنانيين الى عدم الإستسلام واليأس، ومن هنا تأتي إنطلاقة هذا المشروع لتكريم شخصيات عظيمة ومميزة من هذا الوطن وغرس أرزات تحمل أسماءهم وتخلد أعمالهم كخلود الأرز".

وختم ابو خالد: "لأننا مؤمنون ان الدور الثقافي والاجتماعي والدور الإنمائي والإقتصادي هو أساس لهذه المنطقة".

الاطرش

وألقى الأطرش كلمة الوزير المرتضى فقال: "أوكل إلي معاليه شرف تمثيله في هذا اللقاء الثقافي التكريمي وهو أمر مهم جدا أن امثل رجلا وعدالة وحقا، رجل أدب وعلم، رجل فكر وثقافة يهتم بالبيئة ويحترم الطبيعة".

وتوجه لمونس فقال: "مبارك مشروعكم لمنطقة المتن والشبانية وللبنان والإنسان في هذا الوطن"، مضيفا "الوزير المثقف شرع أبواب الوزارة لأهلها أهل الفكر والكلمة والريشة والازميل، لاهل المسرح والإبداع، آمن بالحوار فكثف الدعوات وعقد في كل يوم أكثر من لقاء، فتح قلبه لكل فنان، ونحن اليوم نكرم هذه الكوكبة المشعة من المبدعات والمبدعين وعاهد النقابات الفنية على إعطاء الفنان كل ما يستحق". ثم قدم له درعا تكريمية.

وفي الختام، قدم مونس وأبو خالد دروعا تكريمية لكل من البروفسور الاب يوسف مونس استلمها جورج مونس، الإعلامية فيفيان لبس، الدكتور زاهي حلو، الدكتور فادي حلو، النقيب بدوي، الممثلة تقلا شمعون، الفنان غسان صليبا، جو رحال، شربل رزق، الممثل حسان سويد وبطل السباقات والراليات روجيه فغالي والإعلامية ضو.

بعدها غرس كل مكرم ارزة بأسمه في حديقة الأرز وأقيم كوكتيل بالمناسبة.