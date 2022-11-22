living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صفاء درويش عبر الـOTV: اذا بيقدروا يجربوا يجيبوا رئيس بلا باسيل

22
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استبعدت الصحافية صفاء درويش أن يكون سليمان فرجية رئيسًا للجمهورية قبل حلول رأس السنة، معتبرةً أن رئيس حزب التيار الوطني الحر جبران باسيل هو المعبر نحو الرئاسة ولن يكون هناك رئيس دون موافقته.
وفي مقابلةٍ مع برنامج "نبض بيروت" مع الإعلامية غرايس مخايل اعتبرت درويش أن فرنجية لم يدلِ بأي موقف من القضايا الأساسية في العامين الأخيرين، حيث وقف متفرّجًا حين تعرّض البلد لما تعرّض له، فهل المطلوب الإتيان برئيس من دون موقف؟!
وعن حزب الله كشفت درويش أن الحزب لن يسير بفرنجية دون رضا باسيل، وإن رفض باسيل هو الذي يحول اليوم دون تبنّي ترشيح فرنجية بشكل علني من قبل الحزب.
واعتبرت درويش أن حزب الله لا يمكن له أن يفرّط بتأييد الشارع المسيحي، وأن ورقة الشارع المسيحي رئاسيًا اليوم هي بيد باسيل منفردًا، الذي لن يلزم قاعدته الشعبية بخيار كفرنجية، وإن ذهب الثنائي نحو خيارات بعيدًا عن باسيل تذكر اللبنانيين بالحلف الرباعي "يجربوا يجيبو رئيس اذا بيقدروا".
وأضافت درويش أن الحزب يرى بفرنجية مؤيد للمقاومة ولن يطعن بها طوال سنوات، ولكن هذا الأمر غير كافٍ، فهناك في المقابل من لا يطعن بالمقاومة وفي الوقت عينه يحمل مشروعًا لبناء الدولة ومكافحة الفساد.
وعن علاقات المرشحين مع الخارج وردًا على مسألة العقوبات على الوزير جبران باسيل تساءلت درويش: "هل المطلوب لاي شخص تكون علاقاتو جيدة مع الخارج انو يكون بلا موقف ويقعد بالزاوية!؟" وأضافت "لما صار اتفاق الغاز والنفط عبر مين صار؟ عبر اللي قاعد بالزاوية أو عبر اللي عم يشغلو؟ أو عبر اللي كان واقف وعم ياخد قرارات".
ورأت درويش أن الرئيس عون أوجد للرئاسة قيمةً مضافة رفعت من مواصفات أي رئيس مقبل بشكل تلقائي، وبات من الصعب الإتيان بأيٍ كان، مشبّهة "العهد العوني" بالعهد الشهابي، ومن أتى بعد الرئيس الراحل فؤاد شهاب كان شارل حلو الذي أكمل في المشروع عينه، وهذا ما يجب أن يحصل اليوم لأنه يصب في مصلحة البلد ويرتقي لمستوى طموح اللبنانيين.
وحتمت درويش بالتأكيد أن رفع سقف الرفض من قبل باسيل غير مدعوم بأي غطاء خارجي على عكس محاولات اجراء تسوية تأتي بغيره، حيث أن سلاحه الوحيد هو شعبيته فقط لا غير.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout