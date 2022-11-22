اللواء: الثنائي الشيعي لم يحسم أمره بالتصويت لفرنجية

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

بانتظار جلسة بعد غد الخميس لانتخاب رئيس جديد، أشارت أوساط متابعة لـ«اللواء» إلى أن المعارضة التي تسمي النائب ميشال معوض لرئاسة الجمهورية ستواصل دعمها له في الفترة المقبلة ولن يتظهر اسم جديد لها قبل اتفاق المعارضة مع معوض على أي مرشح آخر علما ان الأجواء لا توحي بتوافر مرشحين معارضين جدد.



وقالت هذه الأوساط أن الثنائي الشيعي لم يحسم أمره بعد بالإعلان عن التصويت لرئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، مؤكدة أن لا استراتيجيات جديدة تعتمد، وإن جلسة الخميس ليست إلا سيناريو مكرر للجلسات الانتخابية السابقة.