عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 22 تشرين الثاني 2022

الأخبار: إيران - الغرب: حرب متعدّدة الجبهات
سلامة يعلن تعديل سعر الصرف: المضاربات مستمرة
الديار: ذكرى الإستقلال «كئيبة».. الفراغ يحتلّ البلاد... و «لا ضوء في نهاية النفق»
باريس بلا خطة تنتظر الأثمان السعوديّة... والأجوبة الأميركيّة دون «أوهام»
أفكار فاتيكانيّة يُقابلها الراعي ببرودة... مهزلة «الكابيتال كونترول» مُستمرّة
النهار: "جلسات الخميس" للمزايدة والدولار"المصحح" في شباط
نداء الوطن: سلامة: الدولار 15000 ليرة اعتباراً من شباط
"اللولار" بسعر جديد... و"الهيركات" دائم
البناء: تركيا تواصل عسكرياً في سورية وإيران في العراق… والجماعات الكرديّة هي الهدف/ أمر اليوم حلّ مكان الاحتفال بعيد الاستقلال… وقائد الجيش: لن نسمح للعبث بالأمن / القطبة المخفيّة في لوبي الكابيتال كونترول: 5 مليارات دولار الى الخارج سنوياً /
الجمهورية: مبادرة رئاسية خارجية... أول السنة
اللواء: استقلال 2022 بلا رئيس: خارطة طريق مالية لشباط.. والأمن خط أحمر
المفتي لانتخاب يذكّر برجال الاستقلال.. واللجان تغرق في مستنقع الكونترول
l'orient le jour: Riad Salamé sort de son silence pour parler du taux de change