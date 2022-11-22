عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 22 تشرين الثاني 2022

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الأخبار: إيران - الغرب: حرب متعدّدة الجبهات

سلامة يعلن تعديل سعر الصرف: المضاربات مستمرة



الديار: ذكرى الإستقلال «كئيبة».. الفراغ يحتلّ البلاد... و «لا ضوء في نهاية النفق»

باريس بلا خطة تنتظر الأثمان السعوديّة... والأجوبة الأميركيّة دون «أوهام»

أفكار فاتيكانيّة يُقابلها الراعي ببرودة... مهزلة «الكابيتال كونترول» مُستمرّة



النهار: "جلسات الخميس" للمزايدة والدولار"المصحح" في شباط





نداء الوطن: سلامة: الدولار 15000 ليرة اعتباراً من شباط

"اللولار" بسعر جديد... و"الهيركات" دائم

البناء: تركيا تواصل عسكرياً في سورية وإيران في العراق… والجماعات الكرديّة هي الهدف/ أمر اليوم حلّ مكان الاحتفال بعيد الاستقلال… وقائد الجيش: لن نسمح للعبث بالأمن / القطبة المخفيّة في لوبي الكابيتال كونترول: 5 مليارات دولار الى الخارج سنوياً /

الجمهورية: مبادرة رئاسية خارجية... أول السنة

اللواء: استقلال 2022 بلا رئيس: خارطة طريق مالية لشباط.. والأمن خط أحمر

المفتي لانتخاب يذكّر برجال الاستقلال.. واللجان تغرق في مستنقع الكونترول



l'orient le jour: Riad Salamé sort de son silence pour parler du taux de change