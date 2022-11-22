أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 22 تشرين الثاني 2022

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

يؤكد مصدر مالي أن فائض ميزان المدفوعات الذي يختفي في القيود الرسميّة هو بين 5 و8 مليارات دولار سنوياً مع استيراد بـ 8 مليارات دولار يقابله 16 ملياراً هي عائدات التحويلات بـ 7 مليارات وتدفقات الصيف والأعياد بـ 6 مليارات والتصدير بـ 3 مليارات ومصرف لبنان يقوم بطبع ليرات يستبدلها بهذا الفائض.

خفايا

يقول مصدر سياسي إن التشاور بين بكركي ورئاسة الحكومة حول احتمال استمرار الفراغ الرئاسي الى ما بعد نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان فتح الباب لفرضية عدم مغادرة الحاكم لمنصبه تحت شعار عدم تحمّل تبعات تسليم مسلم منصباً مسيحياً رئيسياً بغياب الرئيس المسيحيّ وحكومة يرأسها مسلم.



اللواء: أسرار

همس

تُبلغ سفيرة دولة أوروبية مَن تلتقيهم من المرشحين أو المتداولة أسماؤهم بأن لا فيتو لبلادها على أحد منهم، وما يهمها هو إنجاز الاستحقاق الرئاسي.



غمز

تساءلت مصادر في جمعيات الدفاع عن المودعين عن كلفة الحملة التلفزيونية المدفوعة من قبل جمعية المصارف لإحباط المودعين الصغار، وحملهم على عدم المطالبة بودائعهم!



لغز

وَعَـدَ مسؤولٌ نقدي رفيع بتأمين الدفعة الأولى من حزمة الدولارات.

نداء الوطن: خفايا

توقف طرف في فريق 8 آذار عند الموقف المتقدّم لكتلة «الجمهورية القوية» من مسألة النصاب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية واعتبره تعبيراً عن أداء مؤسساتي بعيد عن الشعبوية.

يستبعد مصدر نيابي أن يدعو الرئيس نبيه بري إلى جلسات تشريعية في المرحلة الحالية في ظل مقاطعة الكتل النيابية المسيحية.