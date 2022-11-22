البناء: التيار عن موقف باسيل من فرنجية: أي خطوة للتجديد لهذه المنظومة سنغرق مجدداً في الانهيار والفساد... ونفقد ما تبقى من أمل

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

تشير أجواء التيار الوطني الحر لـ»البناء» الى أن موقف النائب جبران باسيل من النائب السابق سليمان فرنجية ليس خطاباً شعبوياً أو استدراجاً للتفاوض على المرحلة المقبلة وبهدف التحاصص مع فرنجية أو مع غيره على الحصص والمواقع الرئيسية في الدولة بالعهد الجديد، ومقايضة الرئاسة بمناصب ومكاسب، بل هو موقف مبدئيّ وخلافيّ مع فرنجية وغيره من المرشحين تجاه مقاربة ممارسة السلطة والحكم وإدارة شؤون البلد والإصلاح وبناء الدولة وتغيير المنظومة الحاكمة أو على الأقل تغيير في أدائها وأي خطوة للتجديد لهذه المنظومة سنغرق مجدداً في الانهيار والفساد ونفقد ما تبقى من أمل لإنقاذ البلد