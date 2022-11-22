الديار: إنتخاب رئيس الجمهوريّة معلّق... والخارج يكتفي بمتابعة "روتينيّة" للحراك الفرنسي

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بعض ما جاء في مقال محمد بلوط في الديار:

هل ستحمل الاسابيع الاخيرة من العام الحالي معطيات وتطورات جديدة تدفع باتجاه انتخاب رئيس الجمهورية الجديد؟ المؤكد، وفق مصادر كل الاطراف، ان جلسة انتخاب الرئيس بعد غد الخميس لن تشهد اي تطور ايجابي في هذا الاتجاه، وستكون نسخة شبيهة بنسخات الجلسات السابقة.



ولذلك، يقول مصدر نيابي بارز ان انعقاد جلسات انتخاب ألرئيس على هذا النحو وفي ظل المراوحة المستمرة غير مجدٍ، لا بل ان اللبنانيين ملّوا من مشاهدة هذه الجلسات المتلفزة التي تساهم ايضا في تحويل ايامها الى سوق عكاظ من التصريحات والمواقف المكررة. ولا يبدو، وفق المصدر، بروز معطيات جديدة تؤشر الى امكان انتخاب الرئيس قبل نهاية العام الحالي.



ويستند المصدر الى عدد من العناصر التي تؤكد هذا التوقع، مستبعدا انقشاع مشهد الاستحقاق الرئاسي قبل مطلع العام الجديد، الذي يعتقد انه سيشهد بداية تحرك جديد بوتيرة اكثر نشاطا ووضوحا نحو وضع انتخاب رئيس للجمهورية على السكة.

ولا يبدو ان السعودية اتخذت قرارا حاسما في شان انتخاب الرئيس اللبناني وهويته، وهي تفضل التريث ومتابعة التطورات الداخلية اللبنانية ومجريات التحرك الفرنسي، الذي ليست بعيدة عنه.

اما واشنطن، فيبدو انها غير مستعجلة في المساعدة على انجاز هذا الملف مثلما فعلت في ملف الحدود البحرية. وتكتفي اليوم في ترك باريس القيام بالتحرك المباشر لاستنباط مخرج او تسوية رئاسية قبل ان تقول كلمتها النهائية في هذا الشأن.