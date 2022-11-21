بوصعب: هناك من يحاول تضليل المودعين ومن يعوّل على تعبنا من النقاش نقول بأننا سنستمر لنصل إلى نتيجة

A + A -

أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، إلى "اننا أقرينا الفقرات 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، من التعاريف ضمن المادة الثانية، ووصلنا إلى المادة 17 وهي لتعريف الأموال الجديدة، وسوف ندخل في المادة الاساس وهي الأهم وهي الثالثة، حول انشاء لجنة خاصة تشرف على تطبيق الكابيتال كونترول، وهنا بيت القصيد"، مشيرًا إلى أنّه "لا يوجد قرار بهذا الشأن، بل الأمر يتّخذه المجلس النيابي ونحن ننفتح على كل النقاشات، ودوري هو ادارة الجلسات".



ولفت في حديث وجهه إلى المودعين، إلى "انني أقول أنني واحد منهم، وأنا أعرف صرختهم الحقيقية، وهناك من يحاول تضليل المودعين ونحن هنا لنقوم بقرار يحمي المودعين"، موضحًا أنّ "الكابيتال كونترول ينظّم التحاويل إلى الخارج، وهناك أهمية لإقراره ولكن ليس أي قانون، ويجب أن يكون مدروس لنقوم بعدالة بشأن التحاويل إلى الخارج"، مؤكدًا "اننا اتفقنا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، على عقد جلستين الثلاثاء والاربعاء في الاسبوع المقبل لمتابعة نقاش الكابيتال كونترول".