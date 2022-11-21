سرق والده... ووقع في قبضة القوى الأمنية!

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صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، بـلاغ جاء فيه: "نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت عناصر مخفر العريضة في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف لبنانيّ من مواليد عام 2000، من أصحاب السوابق بجرم السرقة، وآخر من مواليد عام 2007".



وأضاف،"ذلك للاشتباه بهما بسرقة خزنة عائدة لوالد الأخير تحتوي على مبلغ /3,000/$، و/60/ مليون ل.ل.، وليرة ذهب. وباستماعهما، اعترفا بقيامهما بعملية السرقة".



وأشار إلى أنّه، "بتفتيش منزل الأول عثر على مبلغ مالي عبارة عن /2710/$ و/37,650,000/ل.ل. وليرة ذهب، كذلك تم ضبط كمية من مادة حشيشة الكيف تقدر بحوالي /1/ كلغ".

ووفق البلاغ، "أُودعا مع المضبوطات القطعة المعنية للتوسع بالتحقيق معهما بناء على إشارة القضاء المختص".