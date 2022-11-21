سلامة يثق بمن جربهم

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تبيّن أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أعدّ لائحة بمرشحين لتولي إدارة المصارف المتعثرة التي تقرر الهيئة المصرفية العليا أنها باتت عاجزة عن القيام بعملها من دون رقابة مباشرة من المصرف المركزي وتحت إشرافه. وبحسب معلومات، عرض سلامة على كل من نوابه السابقين محمد بعاصيري ورائد شرف الدين وسعد العنداري استلام منصب المدير المؤقت لمصارف البركة الإسلامي (عُيّن شربل عبدالله مديراً مؤقتاً له لتسيير أعماله وتصفيته) وفدرال بنك والاعتماد الوطني، إلا أن بعضهم رفض لأسباب مهنية أو لانشغاله في إنشاء شركات مالية مستقلة. ولفت مصدر قضائي إلى أن سلامة لم يأخذ في الاعتبار الملاحقات القضائية بحق غالبية الأعضاء السابقين للمجلس المركزي لمصرف لبنان والذين ادّعت عليهم القاضية غادة عون وأحيلوا إلى قاضي التحقيق نقولا منصور بشبهة الإهمال الوظيفي.