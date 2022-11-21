ميقاتي: لن أتواني لحظة في نقل المونديل ولكن ...

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أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه يعمل جاهداً لتأمين نقل المونديال تلفزيونياً إلى اللبنانيين.

وفي كلمة له من السراي الحكومي، اليوم الإثنين، قال ميقاتي: "لن أتوانى لحظة من تأمين هذا النقل ولكن توجد صعوبات كبيرة".

وأضاف: "أولاً لأن أي مبلغ سيتحول من لبنان سيتطلب انعقاد مجلس الوزراء وهذا أمر مستحيل في الوقت الحاضر. وثانياً نحاول ايجاد طرق اخرى عبر شركات اتصالات وايضا هناك عقبات، لكنني لن أتوانى لحظة اذا استطعت تأمين هذا النقل الى اللبنانيين لاني أعي تماماً ضرورة ان يتابع المواطن اللبناني هذه المباريات على شاشته الصغيرة".