البابا الى السودان مطلع السنة... ولا زيارة قريبة للبنان!؟

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كشف الأمين العام لجمعية الصداقة الإيطالية - العربية عبد القادر عميش عن نية زيارة الحبر الأعظم للسودان في مطلع عام 2023. وقال في حديث إلى "الوكالة الوطنية للإعلام" لدى الكرسي الرسولي، أن "جمعية الصداقة ترحب وتشجع هذه الزيارة وبخاصة أن السودانيين بجميع اطيافهم يكنون المحبة والتقدير لأب الكنيسة الكاثوليكية".



أضاف: "هذه الزيارة سيكون لها أثر إيجابي في منطقة القرن الأفريقي وفي أفريقيا خصوصا. لقد ارسلنا بالمناسبة رسلة تهنئة لسعادة سفير السودان أحمد سيد طيب الذي قدم أورق اعتماده لرئيس الجمهورية سرجو ماتاريللا وتمنيت له النجاح في مهمته علما أن سفير السودان تولى مناصب ديبلوماسية عدة وهو قادر على مواكبة الأوضاع الراهنة ومتابعة زيارة الأب الأقدس".

وتطرق إلى زيارة البابا لبنان مستبعدا أن "تكون قريبة لأن الكرسي الرسولي غير مرتاح لنهج الطبقة الحاكمة التي تمتاز بعرقلة المسيرة الديموقراطية والإصلاح السياسي ولأن لا ثقة في المؤسسات التي يترتب عليها حماية وصيانة الدستور اللبناني".

من جهة أخرى، استقبل البابا فرنسيس أمس وفدا من منظمة "أطباء مع أفريقيا" CUAMM، التابعة قانونيا لمؤسسة أعمال القديس فرنسيس كسفاريوس. وذكر الأب الأقدس ضيوفه بأن "تاريخ هذه الجماعة قد بدأ قبل 70 عاما في مدينة بادوفا الإيطالية من خلال معهد لاستضافة طلاب طب أفارقة"، وقال: "إننا نتحدث بالتالي عن شبان أفارقة ما يعكس منذ البداية أسلوب الجماعة، أي مع أفريقيا قبل أن يكون من أجل أفريقيا. إن هذا هو التصرف الصالح مقابل التصرف السيء الذي نجده في المخيلة الجماعية، وهو استغلال أفريقيا".

وواصل الأب الأقدس حديثه مشيرا إلى أنه "انطلقت من هذه الخبرة مسيرة تقاسم وخدمة مرت خلال تلك السنوات السبعين عبر القارة الافريقية بكاملها تقريبا، وذلك لتقديم المساعدات الطبية من منظور التنمية والاهتمام بتكوين العاملين المحليين". وتحدث عن "تمتع أفريقيا برأسمال فكري جيد يجب علينا مساعدته".



وختم: "أفريقيا يجب أن تعزز لا أن تستغل".