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من FFA إلى I&C .. رؤية جديدة للمصرف بعد 30 عاماً

21
NOVEMBER
2022
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بعد حوالي الـ ٣٠ عامًا من الخدمات المصرفية الخاصة والاستثمارية في السوق اللبنانية، وفي ظلّ الأزمة الإقتصادية والمالية الغير مسبوقة التي عصفت بالبلاد، بدأ FFA Private Bank بالعمل على رؤية جديدة تهدف الى توسيع نطاق الخدمات التي يقدمها لزبائنه والشركات في لبنان.
 
يأتي إطلاق الاستراتيجية الجديدة في وقت لم يتأثر فيه المصرف بالأزمة المالية حيث يحظى بسيولة خارجية تصل إلى 150% ما يفوق باضعاف الـ3%  المطلوبة من مصرف لبنان.  
 
ستشمل خدمات المصرف الجديدة الودائع  بالـ”fresh dollar”  والتمويل للشركات من القطاعات الإنتاجية في لبنان.
من هذا المنطلق، تغيير الإسم من FFA Private Bank إلى I&C (Investment & Capital Bank) أو مصرف الاستثمار والتمويل، خطوة مهمة تعكس بوضوح رؤية المصرف الجديدة.
 
يطمح  I&C Bankإلى المساهمة في إعادة نهوض اقتصاد لبنان ، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن وجود قطاع مصرفي سليم وفعال هو من الركائز الاساسية لاعادة بناء الاقتصاد.
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