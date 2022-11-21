انخفاض سريع في درجات الحرارة وتساقط للثولج

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات وامطار خفيفة ظهرا، ثم تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تقارب ال 60 كلم/س في المناطق الشمالية، مع انخفاض سريع في درجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل وثلوج على ارتفاع 2600 متر.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس خريفي مستقر ودافئ نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين حتى بعد ظهريوم الثلاثاء، حيث يتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز فوق اليونان والذي يقترب تدريجيا ما يؤدي الى طقس متقلب وماطر ينحسر تدريجيا فجر يوم الاربعاء ليعود ويتأثر بمنخفض جوي جبهي اعتبارا من صباح يوم الخميس.

معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الثاني بين 16 و25 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحيانا جنوبا.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات، تبدأ الأمطار الخفيفة بالتساقط بدءا من الظهر ثم تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تقارب ال 60 كلم/س في المناطق الشمالية، مع انخفاض سريع في درجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل وثلوج على ارتفاع 2600 متر وما فوق.

الأربعاء: غائم جزئيا يتحول صباحا الى قليل الغيوم مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة على الساحل، ودون تعديل يذكر فوق الجبال وفي الداخل .

الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة، لذا يجب التحذير من غزارة الأمطار التي تؤدي الى تشكل السيول، وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، مع احتمال تساقط حبات البرد وثلوج بدءا من 2300 متر.

- الحرارة على الساحل من 15 الى 26 درجة، فوق الجبال من 7 الى 18 درجة، في الداخل من 10 الى 22 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية ، سرعتها بين 8 و30 كم/س.

- الانقشاع: جيد اجمالا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين45 و 65% .

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.

- الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,16

- ساعة غروب الشمس:16,31