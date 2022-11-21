مطلوبان خطيران في قبضة "الأمن"...!

A + A -

صـدر عن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، بلاغ جاء فيه: "بتاریخ 19/10/2022، وفي محلة كورنيش المزرعة، أقدم مجهولان ملثّمان على متن دراجة آليّة على سلب أحد المواطنين بقوة السلاح حقيبة بداخلها مبلغ مليار وخمسمائة مليون ليرة لبنانية وفرّا الى جهة مجهولة، علما أنّ المذكور يعمل لدى إحدى شركات الصيرفة".



ولفت إلى أنّه، "على الفور باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات عملية السلب وكشف هوية المتورطين بها وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت الشعبة من تحديد هويتهما وهما كل من: ب. م. (مواليد عام 1993، لبناني) مطلوب بموجب /7/ مذكرات توقيف بجرائم سرقة، وخطف، ومخدرات، وتهديد ومقاومة عناصر قوى الامن. ع. ز. د. (مواليد عام 1994، لبناني) وهو مطلوب بموجب /3/ مذكرات بجرائم سرقة ونشل".



وأشار إلى أنّه، "هما من الاشخاص الخطرين ومسلّحين بصورة مستمرة. أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهما وتوقيفهما".

وكشف أنّه، "بتاریخ 1-11-2022، وبعد عملية مراقبة دقيقة رصدت القوة الخاصة في شعبة المعلومات الأوّل في الشويفات، وفي خلال عملية توقيفه بادر إلى إطلاق النار باتجاه عناصر القوة محاولا قتلهم، وحاول الفرار وهو يطلق النار باتجاه كل من يعترض طريقه. فطاردته عناصر القوة، وتمكنت من السيطرة عليه وتوقيفه وتجريده من مسدسه. وبالتزامن نفّذت مجموعة ثانية في الشعبة كمينا محكما في الضاحية نتج عنه توقيف الثاني على متن دراجة آليّة تم ضبطها".



وتابع، "بتفتيشه والدراجة، تم ضبط مسدس حربي مع ممشط، و/7/ طلقات صالحة للاستعمال، وممشطين فارغين عائدين لبندقية كلاشينكوف. بالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ عملية السلب بقوة السلاح المذكورة في كورنيش المزرعة، وانهما تقاسما المبلغ المالي فيما بينهما. واعترف الثاني أنّ حصته من عملية السلب كانت حوالي /400/ مليون ليرة لبنانية سدّد بها ديون متراكمة عليه، وشراء حاجيات شخصية، واعترف انه قام بشراء المسدس والمماشط من أحد الأشخاص".



ووفق البلاغ، "أُجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".